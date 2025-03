Serie di scosse sismiche: magnitudo massima di 2.9

La Calabria è stata colpita da un intenso sciame sismico, in particolare nella provincia di Catanzaro, dove nelle ultime ore sono state registrate numerose scosse di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una decina di scosse, con la più forte che ha raggiunto una magnitudo di 2.9. La scossa principale si è verificata domenica sera, alle 22.04, con epicentro a Miglierina, a 11 km di profondità e a 11 km da Catanzaro.

Tra le 19:00 e le 21:00 dello stesso giorno, si sono verificate altre tre scosse con magnitudo 2.5 e 2.7. Dopo la prima, lo sciame è continuato durante la notte con ulteriori nove scosse di magnitudo compresa tra 2 e 2.9 nelle località di Miglierina, Tiriolo e Marcellinara, l’ultima delle quali, di magnitudo 2.1, è stata registrata alle 4.54 del lunedì mattina.

Nonostante la frequenza delle scosse abbia suscitato apprensione tra gli abitanti, attualmente non si segnalano danni. La scossa di magnitudo 3.0 registrata all’alba di domenica rappresenta finora la più intensa. Le autorità locali e la Protezione civile stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei residenti. Il clima di incertezza persiste tra la popolazione calabrese a causa di questo sciame sismico in corso.