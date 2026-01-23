Serie C su Sky e Now

La Serie C Sky Wifi 2025/2026 è trasmessa interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. La copertura della competizione include anche rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con notizie e highlights della stagione sul canale Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Da oggi 23 a lunedì 26 gennaio si disputa la ventitreesima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Oggi alle 20.30 sono in programma due partite: Triestina-Lumezzane del Girone A e Giugliano-Cavese del Girone C. Inoltre, mercoledì 28 gennaio, ci saranno i match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Serie C: Latina-Renate e Potenza-Ternana.