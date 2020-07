REGGIO EMILIA – Dopo Monza, Vicenza e Reggina, la Reggio Audace è la quarta squadra promossa in Serie B. I granata festeggiano così il ritorno nella serie cadetta dopo 21 anni grazie alla vittoria nella finale playoff per 1-0 contro il Bari. Eroe della serata Augustus Kargbo, autore del gol decisivo al 50′.

Annullato gol ad Antenucci

Inizio tutto a favore della Reggio che colpisce due legni. Prima Varone centra la traversa di testa su corner, poi Kargbo si invola verso Frattali, ma il suo scavetto si stampa sul palo. Il brutto segnale per il Bari è l’infortunio iniziale di Simeri, match winner ai supplementari contro la Carrarese, al suo posto Costantino. In avvio di ripresa l’episodio decisivo, al 50′ Kargbo questa volta non sbaglia: il centravanti in prestito dal Crotone sfila alle spalle di Ciofani e supera Frattali con un preciso colpo di testa.

Kargbo esulta dopo il gol che vale la B

Il Bari trova il pareggio con Antenucci al 57′, ma l’arbitro Paterna ferma tutto per un tocco di mano del numero 7 tra le proteste dei biancorossi. La retroguardia di Alvini è attenta, Vivarini (espulso nel finale per proteste) attinge dalla panchina ma i granata restano compatti davanti alla porta difesa da Venturi, che risponde presente al 90′ sulla conclusione velenosa da fuori di Terrani. Dopo cinque di recupero la festa degli emiliani può finalmente esplodere: la Reggiana completa il doppio salto dalla D alla B, il Bari sarà costretto ancora al limbo della C.







