Juventus U23, rimonta solo parziale

Saranno Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese le semifinali playoff di Serie C. Questi i verdetti dopo i quarti di finale in cui l’unica squadra capace di far saltare il fattore casalingo è stata il Novara, che ha espugnato il Cabassi. Appuntamento adesso a venerdì 17 luglio per un posto nella finale promozione.

Al Bari basta un pareggio per 1-1 con la Ternana avendo due risultati su tre a disposizione, come per tutte le squadre che giocano in casa: al ‘San Nicola’ i padroni di casa vanno avanti con il rigore di Antenucci. Nella ripresa gli ospiti giocano metà frazione in dieci uomini per l’espulsione di Palumbo, riuscendo solamente ad agguantare un pari con Vantaggiato. La Carrarese soffre, ma passa il turno con la Juventus U23: anche in questo caso un pareggio, 2-2 con i giovani bianconeri capaci di rimontare da 2-0 sotto con la doppietta di Vrioni. Ma non basta per la semifinale.

Colpo del Novara

Vittoria esterna per il Novara sul campo del Carpi: al ‘Cabassi’ gli uomini di Banchieri la spuntano per 2-1 con i sigilli di Pinzauti e Sbraga. Out i padroni di casa nonostante la rete nel finale di Vano. Un pari senza gol chiude il secondo turno dei playoff: al Potenza sarebbe servito un successo contro il Reggio Audace (la fu Reggiana, prima del fallimento). Lo 0-0 premia invece gli uomini di Alvini che se la vedranno dunque contro i piemontesi.