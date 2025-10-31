17.7 C
Serie C in Campo: Anticipazioni sulla Dodicesima Giornata

Serie C in Campo: Anticipazioni sulla Dodicesima Giornata

La Serie C Sky Wifi per la stagione 2025/2026 è interamente disponibile su Sky e in streaming su NOW, che trasmetteranno tutte le partite, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. La Casa dello Sport garantirà una copertura completa grazie a rubriche settimanali che seguiranno i tre gironi, offrendo notizie e highlights anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social di Sky Sport.

Da oggi, 31 ottobre, fino a lunedì 3 novembre, si svolgerà la dodicesima giornata del campionato. Oggi, alle 20.30, si terranno due partite del Girone C: Casertana-Catania, visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, e AZ Picerno-Cavese, trasmessa su Sky Sport 252.

