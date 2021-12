Le due giornate del campionato di Serie B in programma il 26 e il 29 dicembre sono state rinviate per casi covid. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega riunita in videoconferenza con tutte le società del campionato cadetto presenti.

“I club hanno deciso -si legge nella nota diffusa al termine dell’Assemblea-, a tutela della salute e della regolarità della competizione, lo slittamento delle gare della 19a giornata di andata e della 1a di ritorno, previsti in un primo momento il 26 e 29 dicembre, mantenendo poi inalterato il calendario del torneo. Il campionato quindi riprenderà il weekend del 15 gennaio 2022 dalla 19esima giornata, con i recuperi Benevento-Monza e Lecce-L.R. Vicenza previsti per il 13 gennaio. Introdotti due turni infrasettimanali il 15 e il 22 febbraio coincidenti con la 4a e 6a giornata di ritorno”.

“Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18esima giornata il 13. Recupereremo le giornate inizialmente previste il 15 e il 22 con altrettanti turni infrasettimanali”, dice il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, ai microfoni di Sky Sport. “In linea generale credo serva una maggior coordinamento fra le varie autorità sanitarie locali -aggiunge Balata-. Servirebbe una regia unica che prenda decisioni che permettano ai club di lavorare serenamente”.