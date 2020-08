Trapani

Reati tributari, arrestato ex ad De Simone

– Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso del Trapani, che quindi retrocede in serie C. La società siciliana aveva presentato ricorso contro la penalizzazione di due punti in classifica inflitta per non aver versato in tempo utile gli stipendi di gennaio e febbraio (entro il 16 marzo scorso) ai calciatori, richiesta respinta però dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, che ha messo la parola fine sulla vicenda confermando il -2 in classifica. Anche nel caso di un ulteriore ricorso al TAR, non ci saranno stravolgimenti e a disputare il play-out saranno dunque Perugia e Pescara, con prima sfida salvezza in programma lunedì 10 e ritorno poi venerdì 14 agosto. Con un punto restituito, ilsarebbe andato ai play-out incontrando il Perugia. Se i punti restituiti fossero stati due, la squadra di Fabrizio Castori si sarebbe salvata senza dover disputare gli spareggi, ma condannando il Pescara alla C e il Cosenza ai play-out con il Perugia. Non è dunque bastato alla formazione granata tenere una media punti da play-off da quando è ripreso il campionato dopo il lockdown per conservare un posto in cadetteria.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno arrestato Maurizio De Simone, imprenditore noto per aver diretto e gestito il club calcistico del Trapani Calcio da marzo a giugno del 2019, nel periodo della promozione della squadra nella serie cadetta. Deve rispondere di reati tributari, societari e finanziari.

Presidente Pescara: “Decisione giusta, regole sono chiare”

La decisione de Collegio di Garanzia del Coni è stata accolta con soddisfazione in casa abruzzese. “Ero tranquillo perché le regole sono chiare e 19 società avevano pagato nei termini – commenta Daniele Sebastiani, presidente del Pescara – È stata una decisione giusta e che ho subito comunicato ai ragazzi che si stanno allenando al Delfino Training Center dove sono venuto questo pomeriggio. Ora tocca a noi fare bene”. Il Pescara giocherà l’andata dei play out con il Perugia lunedì 10 agosto alle 21 all’Adriatico e il ritorno al Curi: scontro fratricida fra i biancazzurri e Massimo Oddo, tecnico degli umbri ed ex proprio del Pescara.