– Il Crotone sente odore di serie A. S’impone in rimonta (1-5) a Livorno e ora attende buonE notizie da Cremona, nella speranza che lo Spezia non vinca, per dare inizio alla festa promozione. I calabresi sono partiti forte, hanno sfiorato il bersaglio con Barberis e Zanellato (palo) ma al 12’ hanno pasticciato consentendo, a sorpresa, ai labronici di passare in vantaggio: Cuomo, ha regalato a palla a Morelli che ha immediatamente servito Trovato che di destro ha infilato l’incrocio. Il Crotone ha mancato il pari con Simy e per poco non ha rischiato il 2-0: Trovato, ancora lui, con un sinistro a giro su punizione, si è visto alzare il tiro sulla traversa da Cordaz.

Il Crotone ribalta il risultato con Zanellato, Simy e Gerbo

I rossoblù si sono rimboccati le maniche e, al 31’, hanno pareggiato con Zanellato, lesto a riprendere una corta respinta di Ricci su una conclusione da fuori di Messias. Il Crotone ha insistito e, dopo appena 4′, ha ribaltato il risultato con un destro in girata di Simy su cross di Messias. Sulle ali dell’entusiasmo gli uomini di Stroppa hanno insistito e al 40’ hanno triplicato con una prodezza di Gerbo, che ha controllato al limite con la coscia una corta respinta della difesa amaranto e ha infilato l’incrocio con un bel sinistro al volo.

Molina e Simy su rigore completano la festa rossoblù

Nella ripresa il Crotone ha ulteriormente incrementato il bottino: al 55’ è arrivato l’1-4 firmato Molina con un altro tap-in dopo una corta respinta di Ricci su tiro di Barberis. Quindi, al 59’, è stato Simy a procurarsi (trattenuta di Marie-Sainte) e a trasformare un calcio di rigore. Non paghi, i rossoblù hanno continuato a spingere e, nel finale, hanno anche sfiorato l’1-6 con Maxi Lopez, Simy e Zanellato che ha colpito il secondo palo personale di giornata.