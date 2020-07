Serse Cosmi non è più l’allenatore del Perugia. Pagato lo scarso rendimento della squadra, che dopo la ripresa da aspirazioni play off è scivolata in piena zona play out.

Così il club in un comunicato: “Il Perugia comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Al mister e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore”.