Simy sempre decisivo

Il Crotone fa un grosso passo verso la Serie A. I calabresi battono 1-0 il Pordenone allo Scida e, quando mancano quattro partite alla fine del campionato, volano a +5 sullo Spezia, ora terzo da solo. Grande lotta sia in zona playoff che playout: la Salernitana torna in corsa dopo il poker al Cittadella, in basso non mollano Cosenza e Trapani grazie alle vittorie su Perugia e Benevento.

Per il Crotone è un momento magico: dopo aver battuto Benevento e Cittadella, arriva anche il successo nello scontro diretto contro il Pordenone. Decisivo Simy, che raggiunge Iemmello in testa alla classifica cannonieri con 18 reti. La Serie A è sempre più vicina. I ragazzi di Stroppa adesso hanno 5 punti di vantaggio sullo Spezia, a cui basta vincere 1-0 a Livorno (già retrocesso) grazie al gol di Mastinu per superare i friulani in classifica. Perdono invece terreno Frosinone e Cittadella, appaiate a 52. I ciociari non vanno oltre il 2-2 allo Stirpe contro la Juve Stabia: Brighenti e Dionisi su rigore rispondono a Mallamo e Forte. I veneti invece crollano 4-1 all’Arechi: poker della Salernitana firmato Gondo e Kiyine, nel mezzo la doppietta di Lombardi, inutile nel finale il rigore di Diaw per gli ospiti.

Cosenza e Trapani ancora vive

La Salernitana rientra in zona playoff grazie alle sconfitte di Empoli e Chievo, battute 1-0 rispettivamente da Ascoli e Cremonese. I gol di Eramo e Mogos regalano invece 3 punti d’oro ai bianconeri e grigiorossi che si allontanano dalla zona playout. Nessuna voglia di mollare invece da parte di Cosenza e Trapani: i “Lupi”, nell’anticipo delle 18:45, battono 2-1 il Perugia (tardiva la rete di Falcinelli per gli umbri dopo Bruccini e Baez), mentre i siciliani ottengono il decimo risultato utile consecutivo superando 2-0 il Benevento con Pagliarulo e Coulibaly. Pareggi 1-1 tra Virtus Entella e Pisa (Pellizzer salva nel finale i liguri dopo il gol di Vido) e Venezia-Pescara (Zappa per gli ospiti risponde a Firenze). Questa la classifica: Benevento 77, Crotone 61, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone e Cittadella 52, Salernitana 50, Empoli 48, Chievo e Pisa 47, Virtus Entella 44, Cremonese 43, Ascoli 42, Pescara, Venezia e Perugia 41, Juve Stabia 38, Trapani 35, Cosenza 34, Livorno 21.