Serie B 2025/26 analisi: chi vincerà il campionato?

Da StraNotizie
Serie B 2025/26 analisi: chi vincerà il campionato?

Il campionato di Serie B 2025/26 si prepara a iniziare il 22 agosto, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. Le squadre si stanno preparando per una stagione ricca di sfide, colpi di scena e ambizioni di promozione in Serie A.

I bookmaker hanno aggiornato le quote per le squadre favorite. Al primo posto emerge il Palermo, favorito per la vittoria del titolo grazie all’approdo del tecnico Filippo Inzaghi e a un mercato attivo che ha portato rinforzi mirati. Le sue quotazioni sono di 3,25 su bet365 e 2,50 su GoldBet. In seconda posizione si trovano Venezia ed Empoli, entrambe retrocesse dalla massima serie e dotate di organici competitivi, quotate a 5,00. Seguono Spezia, Monza e Sampdoria, mentre Bari e Catanzaro appaiono come outsider più distaccate.

L’Empoli, reduce da un’annata in cui ha subito la retrocessione, punta su una strategia di rilancio, ingaggiando giovani talenti. Le sue quotazioni sono fissate a 8,00 su bet365 e 6,00 su GoldBet, indicando una certa fiducia nel potenziale di risalita. Anche lo Spezia, con nuovi acquisti, è considerato un potenziale outsider a 8,00.

Richiamando la storia recente del torneo, squadre retrocesse come Empoli e Lecce hanno saputo costruire continuamente per tornare in Serie A, mentre club solidi come Frosinone e Parma hanno spiccato grazie a progetti ben strutturati. Con la nuova stagione alle porte, il Palermo resta il club da battere, mentre Venezia ed Empoli attendono di confermare le loro ambizioni.

