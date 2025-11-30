Serie A3 Credem Banca Italia

La settima giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca si svolgerà nei prossimi giorni. Nella White Group, sabato si giocano Trebaseleghe vs. Sarroch, Savigliano vs. San Giustino e Cagliari vs. Belluno, mentre le altre partite sono previste per domenica. San Donà invece non giocherà.

Nel frattempo, nel Blue Group, la sesta giornata inizia sabato con Lecce vs. Campobasso, seguita da quattro partite domenica, compreso il derby tra Castellana e Galatone. La Serie A3 Credem Banca è molto seguita, con molti club che hanno un grande seguito sui canali YouTube di Lega Volley e nelle arene.

Prima dell’inizio della settima giornata, il Reggio Emilia è al comando della White Group con 16 punti, seguito a ruota da San Giustino, Belluno e Mantova. Nel Blue Group, Castellana Grotte è in testa con 14 punti, seguita da Campobasso e Reggio Calabria.

Le partite della settima giornata della White Group sono: Sav Trebaseleghe – Sarlux Sarroch, Monge Gerbaudo Savigliano – ErmGroup Altotevere San Giustino, CUS Cagliari – Belluno Volley, Conad Reggio Emilia – Gabbiano FarmaMed Mantova e Negrini CTE Acqui Terme – Stadium Mirandola. La classifica della White Group vede al comando il Conad Reggio Emilia con 16 punti, seguito da ErmGroup Altotevere San Giustino, Belluno Volley e Gabbiano FarmaMed Mantova.

Nel Blue Group, le partite della sesta giornata sono: Aurispa DFV Lecce – EnergyTime Campobasso, Viridex Sabaudia – Avimecc Modica, JV Gioia Del Colle – Terni Volley Academy, BCC Tecbus Castellana Grotte – Green Volley Galatone e Domotek Reggio Calabria – Gaia Energy Napoli. La classifica del Blue Group vede al comando il BCC Tecbus Castellana Grotte con 14 punti, seguito da EnergyTime Campobasso e Domotek Reggio Calabria.