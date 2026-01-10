Serie A2: Lagonegro sfida la capolista Pordenone

Il girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca si apre con un confronto di alto profilo tra la Rinascita Volley Lagonegro e la Tinet Prata di Pordenone. L’incontro mette di fronte due formazioni che hanno chiuso la prima parte della stagione in condizioni di salute eccellenti: la capolista friulana e la compagine lucana, sesta in graduatoria e reduce dal traguardo storico della qualificazione ai Quarti di Finale della Coppa Italia.

La Tinet Prata, guidata da Mario Di Pietro, comanda la classifica con 32 punti e dieci vittorie, l’ultima delle quali contro la Romeo Sorrento. La squadra ha un percorso finora fatto di 71 ace, 85 muri vincenti, una ricezione al 29,8% e un attacco al 51,0%. Il top scorer è Kristian Gamba con 214 punti, seguito da Terpin con 182 punti e Ernastowicz con 145 punti.

La Rinascita, allenata da Waldo Kantor, segue a quota 19 punti, frutto di un percorso che ha visto 6 vittorie e 7 sconfitte. I numeri della stagione vedono 41 ace realizzati, un 26,8% di ricezione perfetta e un buon 45,9% in attacco, oltre a 130 muri punto messi a segno. Spiccano i 283 punti messi a segno da Diego Cantagalli, attuale top scorer del campionato, seguiti dai 143 di Giacomo Raffaelli e dai 108 di Stefano Armenante.

Il precedente dell’andata si è concluso con un 3-0 a favore dei friulani, ma la gara fu caratterizzata da una strenua resistenza dei biancorossi. Le dichiarazioni della vigilia riflettono l’importanza della sfida, con coach Waldo Kantor che sottolinea il percorso dei suoi e il capitano Nicola Fortunato che aggiunge che la squadra ha carattere e lo ha dimostrato per tutto il girone di andata. L’opposto Kristian Gamba mantiene alta la guardia, ricordando che la partita dell’andata fu difficile nonostante la vittoria per 3-0. La gara sarà anche l’occasione per rivedere gli ex Carlo De Angelis e Andrea Pegoraro, oggi a Lagonegro dopo i trascorsi in Friuli.