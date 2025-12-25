Serie A1 femminile Italia

La Serie A1 femminile non si ferma neppure a Santo Stefano. Nel più classico del boxing day, i club del campionato femminile affronteranno la quarta giornata di ritorno. Ad aprire il giorno festoso saranno l’Omag-Mt San Giovanni In Marignano e la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, reduce dalla bella vittoria contro Milano.

A seguire, si affronteranno l’Honda Cuneo Granda Volley e la Wash4green Monviso Volley, seguite dalla Bartocini-Mc Restauri Perugia e la Cbf Balducci Hr Macerata, un confronto che molto avrà da dire per la parte bassa della classifica.

L’Igor Gorgonzola Novara cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta dell’antivigilia di Natale nel match contro Bergamo. A chiudere il 26 dicembre saranno il match fra Eurotek Laica Uyba e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la partità tutta toscana fra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci.

Una sola sfida si giocherà invece sabato 27, il big match fra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Di seguito il programma completo della quarta giornata di ritorno della Serie A1 femminile.