10.1 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Sport

Serie A1 femminile Italia

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

La Serie A1 femminile non si ferma neppure a Santo Stefano. Nel più classico del boxing day, i club del campionato femminile affronteranno la quarta giornata di ritorno. Ad aprire il giorno festoso saranno l’Omag-Mt San Giovanni In Marignano e la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, reduce dalla bella vittoria contro Milano.
A seguire, si affronteranno l’Honda Cuneo Granda Volley e la Wash4green Monviso Volley, seguite dalla Bartocini-Mc Restauri Perugia e la Cbf Balducci Hr Macerata, un confronto che molto avrà da dire per la parte bassa della classifica.
L’Igor Gorgonzola Novara cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta dell’antivigilia di Natale nel match contro Bergamo. A chiudere il 26 dicembre saranno il match fra Eurotek Laica Uyba e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la partità tutta toscana fra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci.
Una sola sfida si giocherà invece sabato 27, il big match fra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.
Di seguito il programma completo della quarta giornata di ritorno della Serie A1 femminile.

Articolo precedente
Zanzare in Italia: come fermarle
Articolo successivo
Guerra in Ucraina: piani di pace e tensioni internazionali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.