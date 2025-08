Serie A Women’s Cup: Parma e Juventus aprono la stagione

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha annunciato il calendario della prima giornata della Serie A Women’s Cup. La competizione prenderà il via con un match attesissimo: il Parma Calcio Women sfiderà la Juventus il 22 agosto 2025, alle ore 20:30, allo stadio Ennio Tardini.

Per le giocatrici del Parma, guidate dall’allenatore Valenti, si tratta di un’importante opportunità di esordire nella nuova competizione, che coinvolge 12 squadre della Serie A femminile. La sfida contro una delle formazioni più competitive del campionato rappresenta un appuntamento significativo per il club, che avrà l’opportunità di mostrare il proprio valore davanti ai tifosi.

Il match si inserisce nel contesto di un avvio di stagione promettente e sarà cruciale per stabilire le ambizioni del Parma nella competizione. La Juventus, consolidata come una delle leader del panorama calcistico femminile italiano, sarà un avversario di grande spessore. Il debutto nel Girone A segna quindi un momento storico per il Parma Calcio Women, che punta a un inizio di campionato memorabile.