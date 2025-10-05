Serie A Women: perché le allenatrici italiane scarseggiano

Ricomincia la Serie A Women, il campionato di calcio femminile più importante d’Italia, che quest’anno vede l’aumento delle squadre da 10 a 12. Tuttavia, su queste, solo il Milan femminile è guidato da una donna, l’allenatrice olandese Suzanne Bakker.

La situazione delle allenatrici nel calcio femminile mostra segnali preoccupanti. In Europa, nonostante qualche lieve miglioramento, gli allenatori maschi predominano. Ad esempio, nella Frauen-Bundesliga tedesca ci sono tre allenatrici, nella Women’s Super League inglese quattro, mentre nella Ligue 1 francese e nella Liga F spagnola solo due. Anche in Champions League, su 18 squadre, solo quattro sono allenate da donne.

In Italia, il numero di allenatrici è sempre stato inferiore a quello degli allenatori, a causa di un sistema che ostacola l’accesso alla professione. I costi e i requisiti per accedere ai corsi di abilitazione sono tra le principali barriere. Questo porta a una mancanza di credibilità per le donne in un ambiente ancora prevalentemente maschile.

Negli ultimi anni, il numero di allenatrici in Serie A è diminuito. Nella stagione passata, solo due allenatrici erano attive e ora Guarino rimane l’unica. In Serie B, delle 14 squadre, solo due hanno un’allenatrice.

Secondo Patrizia Panico, gli allenatori scelti dalle società spesso mancano di esperienza nel calcio femminile. Le allenatrici che hanno ottenuto la licenza UEFA PRO sono solo sette, mentre i colleghi maschi sono tutti presenti nelle squadre di alto livello. La disparità inizia già nei corsi di formazione, dove le donne sono sottorappresentate e affrontano più difficoltà nel trovare impiego.

In conclusione, per aumentare la presenza femminile nel ruolo di allenatrice, occorre creare opportunità concrete per un cambiamento sistemico.