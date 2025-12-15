Serie A Women Italia ultime partite

La 9ª giornata della Serie A Women Athora si è chiusa con le vittorie di Lazio e Sassuolo, che hanno conquistato rispettivamente il quinto e il secondo successo nel torneo ai danni di Parma e Genoa.

Nella partita Genoa-Sassuolo, le padrone di casa hanno provato ad accendere la gara con Acuti e Cuschieri, ma la risposta delle avversarie è arrivata con Clelland, che ha sbloccato il punteggio al minuto 26 grazie a una magia di tacco su assist di Dhont. Per l’attaccante scozzese si tratta del 46° gol con la maglia del Sassuolo, una firma particolarmente importante che le consente di agganciare Fabiana Costi al primo posto della classifica marcatrici del club.

Nella partita Lazio-Parma, le padrone di casa hanno fatto la partita da subito, ma al 22′ il Parma ha chiesto l’intervento del FVS per un potenziale calcio di rigore, poi non concesso. Poco dopo, le Aquilotte sono rimaste in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Simonetti per un intervento duro su Benedetti. Le Ducali hanno provato a sfruttare la superiorità, ma la rete è stata annullata per un fallo di Pinther su Durante. Il punteggio lo ha sbloccato Piemonte con un colpo di petto vincente, raggiungendo Wullaert in cima alla classifica marcatrici di questa Serie A con sette gol per entrambe.

I risultati della 9ª giornata di Serie A Women Athora sono i seguenti: Genoa-Sassuolo 0-1, Lazio-Parma 1-0, Como Women-Fiorentina 1-3, Juventus-Napoli Women 2-1, Milan-Inter 1-5, Ternana Women-Roma 0-2. Il programma della 10ª giornata prevede le partite Fiorentina-Genoa, Inter-Juventus, Napoli Women-Como Women, Parma-Milan, Roma-Sassuolo e Ternana Women-Lazio.