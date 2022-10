Serie A, Udinese-Torino 1-2

Successo esterno del Torino che si impone 2-1 in casa dell’Udinese nel match valido per l’11esima giornata della Serie A 2022-2023 e torna a vincere dopo oltre un mese e mezzo. I granata di Juric rirovano il successo grazie ai gol di Ola Aina e Pellegri e le parate di Milinkovic-Savic. Alla formazione di Sottil non basta la rete di Deulofeu, autore del provvisorio pareggio, per non subire il ko. Il Torino con questa vittoria sale a 14 punti in classifica, mentre gli uomini di Sottil, reduci da due pareggi e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza, ritrovano un ko dopo quello nella gara d’esordio restando fermi a quota 21.