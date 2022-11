Serie A, Spezia-Udinese 1-1

Lo Spezia nonostante il record di tiri in porta non riesce a superare l’Udinese, chiudendo 1-1 nella sfida valida per la 14esima giornata di Serie A. La squadra di Gotti sale a 10 punti mentre quella di Sottil si porta a 24 agganciando momentaneamente l’Inter. Lo Spezia parte forte lasciando però ampi spazi al contropiede friulano e al 20′ Success viene lanciato in profondità da Lovric e batte Zoet, ma dopo il controllo del Var arriva l’annullamento della rete per fuorigioco.

A questo punto lo Spezia affonda e dopo aver sfiorato il vantaggio con Nzola al 33′ passa in vantaggio con Reca che raccoglie una palla che salta tutta la difesa di Ampadu, e dopo un controllo di sinistro batte Silvestri. Al 42′ padroni di casa vicini al raddoppio ma su calcio d’angolo Ampadu da pochi passi colpisce la traversa. Poi ancora su azione d’angolo si sviluppa una colossale mischia con conclusioni di Kiwior, Ampadu e Nzola, tutte ribattute. Sulla ripartenza l’Udinese pareggia: palla a Success sulla sinistra, l’attaccante mette in mezzo una palla che Lovric devia in rete per l’1-1. Lo Spezia prova a trovare il vantaggio anche nella ripresa ma le conclusioni di Holm, Nzola non trovano il gol e i bianconeri nel finale sfiorano il colpaccio al 92′ con la traversa di Wallace con un tiro da 25 metri.