Serie A, sono 7 gli squalificati

Si è chiusa ieri sera la 37a giornata di Serie A e ora già tutti concentrati sull’ultima giornata del torneo, anche in ottica Fantacalcio. Sono sette i calciatori che salteranno 38esima di campionato causa squalifica, l’elenco completo: Thorstvedt (Sassuolo), Zeegelaar (Udinese), Vilhena (Salernitana), Kim (Napoli), Dominguez (Bologna), Donati (Monza), Bijol (Udinese).

Nei partenopei occasione per Juan Jesus al centro della difesa contro la Samp nell’ultima gara al Maradona. L’Udinese rimaneggiata contro la Juve, mister Sottil in difesa spera di recuperare quantomeno Masina mentre sulla fascia rilancerà Udogie.

Il Bologna in Salento dovrebbe presentare Moro in mediana con Schouten. Il Monza a Bergamo senza Donati, ma in difesa ritrova Caldirola scontato il turno di stop. Il Sassuolo, dal canto suo, ritrova Frattesi in mediana, infine la Salernitana, costretta a rinunciare a Vilhena, si affiderà alla regia di Bohinen sul campo della Cremonese.

Fantacalcio.it per Adnkronos