Serie A: pronostico scudetto e lotta per l’Europa

La nuova stagione di Serie A sta per cominciare, con il calciomercato che si chiuderà il 1° settembre. Questo rende difficile formulare pronostici definitivi, soprattutto considerando quanto è accaduto nelle ultime settimane di trattativa della scorsa estate, quando il Napoli ha rinforzato notevolmente la propria rosa.

Attualmente, il Napoli è considerato il principale favorito per la vittoria dello scudetto. La squadra, guidata da Antonio Conte, ha fatto investimenti significativi e punta a confermare il titolo. Tuttavia, l’infortunio di Lukaku potrebbe influenzare negativamente l’Inter, che ha una rosa competitiva ma con alcune incognite, tra cui il nuovo allenatore Chivu e la condizione di giocatori chiave.

La Juventus, invece, è vista come un cantiere aperto. Con Tudor in panchina, il club deve risolvere vari problemi legati a investimenti precedenti, e la situazione di Vlahovic limita le possibilità di manovra. Anche il Milan ha il suo lavoro da fare: non gioca in Europa, ma deve affrontare molte sfide interne, tra cui il completamento di un mercato ambizioso.

Per quanto riguarda le outsider, l’Atalanta non sembra avere le stesse certezze di anni passati. La Lazio, priva di mercato, dovrà puntare su una squadra che ha già mostrato potenzialità, mentre la Roma è sotto la guida di Gasperini, garantendo stabilità ma non necessariamente un posto in Champions League. Bologna e Como seguono con ambizioni rinnovate, mentre la Fiorentina e il Torino faticano a emergere, rimanendo nella mediocrità.