Serie A: Pisa e Fiorentina iniziano con pareggio a Cagliari

Il campionato di Serie A ha preso il via con alcune partite significative e risultati sorprendenti. Pisa e Fiorentina non sono riuscite a ottenere la vittoria, terminando con un pareggio.

La Fiorentina ha disputato una gara contro il Cagliari, ottenendo un pareggio per 1-1. I viola hanno trovato inizialmente il vantaggio con Mandragora, ma sono stati raggiunti dai sardi grazie a un gol di Luperto.

Il Pisa, allenato da Alberto Gilardino, ha sorpreso l’Atalanta al Gewiss Stadium, portando a casa un punto prezioso con un risultato di 1-1. Nella prima metà della partita, il Pisa ha mostrato una buona personalità, mentre nella ripresa si è difeso con determinazione, evidenziando una difesa solida e un ottimo Semper tra i pali.

Nella prima giornata del campionato, la Juventus ha battuto il Parma con un punteggio di 2-0 e il Como ha sconfitto la Lazio 2-0, raggiungendo così Napoli, Roma e Cremonese, che erano già partite bene. Altre partite della giornata hanno visto un pareggio tra Genoa e Lecce (0-0) e una vittoria del Napoli in casa del Sassuolo (0-2).

I risultati complessivi della prima giornata mostrano Napoli, Juventus, Como, Roma e Cremonese a punteggio pieno, mentre Fiorentina, Cagliari, Lecce, Atalanta, Genoa e Pisa hanno raccolto un punto. Torino, Inter, Verona, Udinese, Milan, Bologna, Sassuolo, Parma e Lazio rimangono a zero punti.

La prossima giornata vedrà le gare di Udinese-Verona e Inter-Torino.