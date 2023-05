Serie A: novità Vlahovic, Zappacosta e Verde

Juve, dubbio Vlahovic



La squadra bianconera rischia di perdere Dusan Vlahovic nel big match di domenica sera contro il Milan, ultima chiamata per la Champions per effetto della nuova penalizzazione in classifica. L’attaccante serbo infatti oggi ha lavorato a parte a causa di un affaticamento al tendine sartorio ed è in dubbio la sua presenza in campo contro i rossoneri.



Spezia, stop Verde



Mister Semplici a due giorni dalla sfida interna di campionato contro il Toro ha parlato così in conferenza stampa, ne riportiamo uno stralcio: “Caldara ancora non è recuperato. Verde ha avuto un problemino, rimane da valutare. Maldini e Bastoni hanno fatto oggi il primo vero allenamento in gruppo, ma la condizione non è ottimale”.



Atalanta, Zappacosta migliora



Davide Zappacosta punta l’Inter e forza i tempi del rientro: uscito malconcio dopo un’ora contro il Verona sabato scorso per una distorsione alla caviglia sinistra, è tornato oggi ad allenarsi parzialmente in gruppo. Più difficile il recupero di Jeremie Boga, ko nel match contro la Juventus, e ancora a parte nella seduta odierna.

Fantacalcio.it per Adnkronos