Serie A, novità Vlahovic, Lookman, Ricci e Colombo

Juve, dubbio Vlahovic

La Juventus rischia di non poter contare su Dusan Vlahovic neanche contro il Bologna: anche nella seduta di oggi, all’indomani della sconfitta in Coppa Italia a San Siro contro l’Inter, l’attaccante bianconero ha lavorato a parte. Dopo aver saltato la sfida di ritorno contro i nerazzurri il serbo resta in dubbio anche per domenica in Emilia. La situazione andrà valutata nei prossimi giorni, ma certamente resta la difficoltà nel reparto avanzato di Allegri, visto che anche Kean è ancora indisponibile.

Atalanta, le condizioni di Lookman

Ancora a parte Ademola Lookman e trasferta a Torino più lontana per l’attaccante dell’Atalanta, che anche oggi non ha lavorato con i compagni al Centro Sportivo Bortolotti. Lookman è in ripresa dalla distrazione al terzo distale del bicipite femorale destro che lo aveva fermato con la Fiorentina ma il tempo stringe per vederlo a disposizione contro i granata. Decisiva sarà la seduta di rifinitura di domani, così che mister Gasperini scioglierà i dubbio sul rientro tra i convocati dell’attaccante.

Torino, OK Pellegri e Ricci

Pietro Pellegri, fermo nelle ultime settimane a causa di problemi muscolari, tornerà a disposizione dell’allenatore Juric nel finale di stagione. L’attaccante classe 2001 infatti è tornato ad allenarsi in gruppo. Discorso analogo per Samuele Ricci: il centrocampista del Torino viaggia verso la convocazione contro la Dea e punta una maglia da titolare.

Lecce, convocato Colombo

Torna Lorenzo Colombo tra i convocati di mister Baroni per il match interno contro l’Udinese. Il Lecce ritrova l’attaccante, che però nella gara che aprirà la giornata domani sera dovrebbe partire dalla panchina, infatti in pole dal 1′ rimane Ceesay in avanti. Sono 24 i giocatori nella lista del tecnico giallorosso diramata nel pomeriggio: indisponibili Pongracic e Pezzella.

Fantacalcio.it per Adnkronos