Serie A, novità su Thiaw, Arnautovic, Schuurs e Quagliarella

Milan, Thiaw ok

Malick Thiaw ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Quello accusato martedì contro l’Inter, evidentemente, deve essere stato soltanto un indurimento momentaneo. Il difensore è da ritenersi convocabile per la Sampdoria, anche se è probabile che non partirà titolare. Accanto a Tomori, dovrebbe esserci uno tra Kjaer e Kalulu, quest’ultimo subentrato nel secondo tempo del derby. Sempre a parte, seguendo il solito lavoro personalizzato, si è allenato Zlatan Ibrahimovic.

Bologna, Arnautovic titolare?

“Ho già fatto la scelta per sabato, la vedrete. Marko, come tutti gli altri, gioca quando sta bene e se può essere utile alla squadra”. Queste le parole di mister Thiago Motta in conferenza stampa per presentare la gara sul campo della Cremonese, valida per la 36esima di Serie A. L’attaccante austriaco sta bene e può partire titolare contro i grigiorossi.

Torino, le condizioni di Linetty e Schuurs

Programma di lavoro differenziato, ma le condizioni di Linetty non preoccupano Juric e lo staff medico. Mancano tre giorni alla partita di campionato contro la Fiorentina e quindi le possibilità che il polacco sia a disposizione sono buone, almeno per partire dalla panchina. Si prepara a partire dall’inizio invece Schuurs, subentrato nella ripresa domenica scorso contro il Verona.

Samp, Leris convocabile

Prove tattiche ieri a Bogliasco per i blucerchiati, che hanno ritrovato in gruppo Leris e il centrocampista è convocabile per la trasferta contro il Milan sabato a San Siro. Squadra di Stankovic al lavoro al mattino in preparazione della sfida con i rossoneri, il tecnico pensa poi di confermare Quagliarella in attacco dall’inizio.

Fantacalcio.it per Adnkronos