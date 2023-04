Serie A, novità su Belotti, Milik, Lukaku, Olivera e…

Roma, chi in attacco?

Josè Mourinho ritrova quattro Ibanez, Mancini, Cristante e Kumbulla dopo la squalifica, i primi tre partiranno dal 1′ a Torino sabato. In attacco Belotti può essere preferito ad Abraham, con alle spalle Dybala e Pellegrini.

Juve, scalpita Milik

Nei bianconeri Milik punta ad una maglia da titolare nella gara di sabato contro la Lazio, è vivo infatti il duello con Vlahovic in attacco per far coppia con Di Maria. Recuperato Federico Chiesa, che ha alzato il ritmo in allenamento per mettere minuti importanti nelle gambe. A centrocampo c’è folla, considerati i rientri di Rabiot e Paredes, scontate le rispettive squalifiche. In gruppo Bonucci e Pogba, sono convocabili per Roma.

Napoli, Olivera c’è

Oggi a Castelvolturno rifinitura per gli azzurri, è rientrato in gruppo Mathias Olivera smaltita la lombalgia; tuttavia, sulla sinistra di difesa può essere confermato Mario Rui. Ancora fermo ai box invece Victor Osimhen che ha svolto terapie e lavoro in palestra, spazio a Simeone in attacco al Via del Mare.

Inter, Inzaghi a Salerno cambia

Sotto la lente di ingrandimento di mister Inzaghi ci sono De Vrij, Asllani e Bellanova. Se per l’olandese ci sono più chance almeno a gara in corso di utilizzo contro la Salernitana, non è detto che questo avvenga per il centrocampista ex Empoli e l’esterno, ma testimonia la volontà del tecnico di provare situazioni nuove. In avanti favorito Lukaku su Dzeko e Correa per una maglia dal 1′ a fianco di Lautaro.

Fantacalcio.it per Adnkronos