Serie A, novità Sansone, Success, Gonzalez e Nuytinck

Ultime dai campi di allenamento in vista della 32esima giornata di campionato

Bologna, KO Sansone

In casa rossoblu, oltre ai noti infortunati (Arnautovic alle prese con il lavoro differenziato e Soriano impegnato con le terapie, ndr),si è fermato anche Nicola Sansone che salterà il match di campionato contro la Juve in programma domenica. Il giocatore ha rimediato uno stiramento del gemello mediale e resterà ai box per le prossime due settimane.



Udinese, le condizioni di Success



L’Udinese deve fare i conti con

l’infortunio rimediato da Isaac Success

nel match di domenica scorsa contro la Cremonese. L’attaccante rischia seriamente di restare fermo ai box per un mese a causa di una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Il club valuterà le sue condizioni di giorno in giorno, ma le sensazioni non sembrano essere positive

e la stagione di Success potrebbe essere già conclusa.



Fiorentina, OK Gonzalez e Ikonè



Mister Italiano dovrebbe cambiare ancora domani in attacco nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: sugli esterni riecco Ikoné e Nicolas Gonzalez ai lati della punta Cabral. Le due ali offensive, infatti, hanno recuperato dopo il forfait nell’ultimo turno di campionato a Monza e saranno del match contro i grigiorossi di Ballardini. Dunque mister Italiano li avrà a disposizione anche nel prossimo turno di Serie A, quando la Fiorentina sfiderà la Sampdoria al Franchi.

Sampdoria, emergenza difesa

La compagine blucerchiata allenata da Dejan Stankovic è tornata oggi a lavorare al centro sportivo in vista del prossimo impegno di campionato. L’infemeria è affollata: Nuytinck è ancora alle prese con le terapie, mentre Audero continua nel suo percorso di recupero. In difesa spazio a Gunter dal 1′, tra i pali conferma per Ravaglia.

Fantacalcio.it per Adnkronos