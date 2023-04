Serie A, novità Osimhen, Lazovic, Ricci, Zurkowski, Nuytinck e…

Napoli, Osimhen si allena in solitaria

Nonostante la squadra azzurra oggi non fosse sul campo di allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, si è visto Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha svolto una seduta di terapia e massaggi straordinari. Il motivo? Riprendersi al top in vista del match contro la Juventus in programma domenica sera, senza correre il rischio di incappare in una ricaduta.

Torino, le condizioni di Ricci

Nei granata occhi puntati quindi sulle condizioni di Ricci, frenato domenica scorsa da un risentimento muscolare al polpaccio ma gli esami medici hanno scongiurato lesioni. E’ corsa contro il tempo per mettere il centrocampista a disposizione di mister Juric per Roma, ma il tecnico tiene pronto Linetty in mediana con Ilic.

Spezia, la conferenza di Semplici

“Zurkowski non sarà della gara, oltre ai lungodegenti, mentre c’è un recupero importante come quello di Bastoni e anche Reca inizia ad avere una buona condizione, quindi ci siamo e siamo pronti ad affrontare un avversario che sicuramente darà il tutto per tutto, in un ambiente caldo e dove anche ci sarà un grande seguito da parte dei nostri tifosi, e questo mi fa molto piacere e dovrà darci un’ulteriore spinta”.

Verona, come stanno Lazovic e Doig

Fari puntati su Doig e Lazovic, entrambi in ripresa dai rispettivi infortuni e dovrebbero riuscire a tornare tra i convocati nel match di domani sera al Bentegodi. Il centrocampista, molto amato in ottica Fantacalcio, ha saltato le ultime tre gare per un problema muscolare ma ormai sembra essere ristabilito al pari del cursore di fascia Doig, ma mister Zaffaroni potrebbe farli accomodare inizialmente in panchina contro il Bologna.

Sampdoria, in dubbio Nuytinck

Solo palestra nell’allenamento odierno per Nuytinck: a due giorni dal derby contro lo Spezia. Mister Stankovic spera di recuperare il difensore per il match di campionato, ma tiene in preallarme Gunter per completare il terzetto arretrato con Zanoli e Amione dinanzi i pali di Ravaglia.

