Serie A, novità Leao, Bonucci, Candreva, Messias e…

Milan senza Leao

Leao è al lavoro a Milanello per smaltire l’elongazione all’adduttore che l’ha fermato contro la Lazio sabato scorso. Il portoghese ieri e oggi ha svolto lavoro sul campo in disparte dai compagni, confida di tornare in gruppo tra domenica e lunedì. Niente Spezia domani in campionato, l’obiettivo è preservarlo e riaverlo a disposizione martedì in Champions League.

Juve, Bonucci finisce KO

La Juventus di Massimiliano Allegri perde i pezzi. Ieri sera contro il Siviglia in Europa League si è fermato Leonardo Bonucci. Il difensore è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare, oggi gli esami clinici approfonditi hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Bonucci non ci sarà domenica in campionato contro la Cremonese, restano da valutare i tempi di recupero.

Salernitana, Candreva sta meglio

Antonio Candreva ha confermato con un post via social, con tanto di clessidra, che ci sarà sabato in campionato all’Arechi contro l’Atalanta. Mister Sousa dovrà valutare se lanciarlo in campo dal 1′ o risparmiarlo inizialmente per poi lanciarlo nella mischia a gara in corso.

Milan, forfait di Messias e Krunic

Dopo il forfait di Bennacer, altri due calciatori saranno out a centrocampo: si tratta di Junior Messias e Rade Krunic che salteranno infatti la sfida di domani contro lo Spezia. Il brasiliano ha accusato un fastidio ai flessori, mentre il bosniaco ha riportato una borsite al ginocchio.

Fantacalcio.it per Adnkronos