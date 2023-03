Serie A: novità Kostic, Gosens, Vicario, Barrow e…

Ultime dai campi in vista della 28esima giornata di campionato, al via sabato

Juve, chi recupera e chi no

Sorrisi in casa Juventus in vista del Verona: Massimiliano Allegri ritrova Milik e Kostic e aspetta Chiesa, queste le indicazioni più importanti dalla Continassa in una giornata ricca di novità incoraggianti dall’ambiente bianconero. Rientri tra i convocati anche per i ristabiliti Alex Sandro e Fabio Miretti, unitamente al ritorno tra i convocati di Moise Kean dopo la squalifica. Da valutare Bonucci, invece out ancora Pogba per sabato contro gli scaligeri oltre gli squalificati Paredes e Rabiot.

Inter, novità Gosens con la Fiorentina?

Robin Gosens ha possibilità di essere titolare sabato in campionato contro la Fiorentina al Meazza. L’esterno tedesco scalpita per riprendersi la fascia sinistra, complici anche i tanti impegni ravvicinati e le condizioni non perfette di Dimarco. Mister Inzaghi sta pensando inoltre di dare una possibilità a Correa, magari a partita in corso per far rifiatare la coppia Lautaro-Lukaku in vista del tour de force che aspetta l’Inter nelle prossime settimane.

Empoli, Vicario ancora fermo

Non arrivano buone notizie dal quartier generale dell’Empoli, infatti Guglielmo Vicario è ancora condizionato da un dolore al costato e ancora non è tornato ad allenarsi sul campo. Per la porta mister Zanetti tiene allora pronto Perisan, così da schierarlo titolare lunedì contro il Lecce in campionato.

Bologna: Barrow c’è, Arnautovic no

Musa Barrow oggi presente all’allenamento dei rossoblu a Casteldebole e pronto a giocarsi le sue carte per una maglia dall’inizio in attacco contro l’Udinese; il ballottaggio con Zirkzee è vivo, c’è da rimpiazzare l’infortunato Arnautovic. In gruppo anche Bonifazi, Ferguson e Pyythia, solo lavoro defaticante invece per Medel e Lucumì ma sono recuperabili per domenica.

