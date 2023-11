Serie A, novità Beltran, Spinazzola, Lazovic e…

Ultime dai campi in vista della 12a giornata di campionato

Fiorentina, le condizioni di Beltran

Lucas Beltran non ci sarà domani nella trasferta di Conference League contro il Cukaricki. L’attaccante della Fiorentina non è stato infatti convocato da mister Vincenzo Italiano a causa di un trauma contusivo all’emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera contro la Juve. Il calciatore, in miglioramento, è rimasto a lavorare al Viola Park, proverà a esserci domenica contro il Bologna.

Roma, in gruppo Spinazzola

Oggi nell’allenamento della Roma mister Mourinho ha dovuto fare a meno causa febbre di Nicola Zalewski, che però dovrebbe partire lo stesso con la squadra verso Praga dove domani i giallorossi saranno impegnati in Europa League. E’ tornato in gruppo invece Leonardo Spinazzola, che sarà regolarmente a disposizione soprattutto domenica nel derby contro la Lazio. Out invece ancora Pellegrini e Smalling.

Verona, KO Lazovic e Dawidowicz

Oggi in conferenza stampa ha parlato mister Baroni, venerdì la formazione scaligera sarà impegnato al Ferraris contro il Genoa. Ecco uno stralcio delle parole del mister gialloblu: “La svolta deve essere nell’atteggiamento, nel coraggio, nella voglia.

Cabal sta per rientrare dopo la ricaduta che ha subìto, mentre Dawidowicz e Lazovic hanno riscontrato due piccoli infortuni e torneranno dopo la sosta”.

Atalanta, Gasperini su De Ketelaere e Scalvini

Domani l’Atalanta impegnata in Europa League contro lo Sturm Graz, mister Gasperini ha parlato della situazione infortunati: “La caviglia di Ruggeri si è girata, il ginocchio di De Ketelaere poi la lombalgia Scalvini… Non sono infortuni gravi, ma con partite ravvicinate ogni 3 o 4 giorni non si recuperano. Succede a tutte le squadre, ora è toccato a noi”.

