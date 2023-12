Serie A: news su Napoli, Milan, Cagliari e Frosinone

Le ultime di formazione in vista delle gare della 16esima giornata di campionato al via venerdì sera con Genoa-Juventus

Napoli, dubbio Ostigard

Azzurri oggi al lavoro in vista del Cagliari, che attende al Maradona sabato sera alle 18: solo palestra per Ostigard, mentre Mario Rui ha svolto personalizzato sul campo e spera ancora in una convocazione per il match contro i sardi. Terapie e palestra per Olivera, che rientrerà a gennaio. In difesa sulla sinistra adattato ancora Natan, al centro conferma per Juan Jesus.

Milan, Thiaw non si opera

Malick Thiaw non sarà costretto all’operazione: avanti con la terapia conservativa, il difensore tedesco è fermo per una lesione muscolare rimediata in Milan-Borussia Dortmund. Thiaw dunque andrà avanti con le terapie per il recupero dalla severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha messo fuori causa, si confida di averlo a disposizione da inizio febbraio.

Cagliari, Ranieri su Lapadula

“Lapadula si è allenato in disparte oggi. Lui mi ha detto di stare bene, ma non glielo chiedo neanche più. Valuterò col dottore”, queste le parole oggi in conferenza stampa da parte di mister Ranieri sulle condizioni dell’attaccante operato martedì per la frattura delle ossa nasali rimediata contro il Sassuolo.

Frosinone, Di Francesco in conferenza

“Mazzitelli sta lavorando ancora a parte, speriamo di averlo contro la Juve. Monterisi non si è allenato ancora con la squadra. Oyono ieri ha avuto un piccolo problemino in allenamento, lo valuteremo”, così mister Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la gara di sabato in campionato sul campo del Lecce.

Fantacalcio.it per Adnkronos