Casa e trasferta

Domani alle 21 la Lega di Serie A presenterà il calendario delle partite per la stagione 2020/2021. Intanto, l’associazione dei 20 club rende noti i criteri con cui saranno decisi gli accoppiamenti delle 38 giornate e le date in cui saranno disputate le gare. Eccoli, punto per punto.

Per determinare l’alternanza di partite in casa e fuori casa, la Lega terrà conto di quattro criteri.

1) Non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

2) Nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta.

3) Viene prevista l’alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di club, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma (a partire dal 18 maggio 2021 lo stadio Olimpico sarà indisponibile, in vista della gara inaugurale di Euro2020. Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata): Genoa e Sampdoria, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma.

4) In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Abbinamenti e calendari

Nella definizione delle date dei match, la Lega ha tenuto conto di sei criteri.

1) I derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro.

2) Salvo quanto indicato al punto 1, tutte le squadre possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata.

3) Non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2019/2020.

4) Nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nella prima giornata dei campionati 2018/2019 o 2019/2020.

5) Nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei campionati 2018/2019 o 2019/2020.

6) Le squadre che partecipano alla Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano quelle iscritte all’Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo Champions.

Tre soste e sei turni infrasettimanali

Saranno sei i turni infrasettimanali e tre le soste previste. Il via è stato fissato per domenica 20 settembre (tranne per Inter e Atalanta che entreranno in scena una settimana dopo), ultima giornata il 23 maggio. Sei i turni infrasettimanali: mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. Tre le soste, tutte in concomitanza degli impegni delle squadre nazionali: domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 28 marzo 2021. Definito anche il calendario della Coppa Italia che si disputerà di mercoledì: primo turno eliminatorio il 23 settembre, secondo turno 30 settembre, terzo 28 ottobre, quarto 25 novembre, ottavi di finale 13 e 20 gennaio 2021, quarti il 27 gennaio, semifinale andata 10 febbraio, semifinale ritorno 3 marzo, finale il 19 maggio.



La presentazione del calendario avverrà domani, mercoledì 2 settembre, alle ore 12, senza una cerimonia pubblica, per adeguarsi alle norme di sicurezza legate al contenimento della diffusione del coronavirus. Sarà possibile seguire la diretta sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube della Lega di Serie A.