Serie A, Lecce-Cagliari: attese e scelte delle squadre

Dopo una intensa tre giorni di competizioni europee, il campionato di Serie A è pronto a riprendere il suo corso, con l’anticipo del quarto turno tra Lecce e Cagliari. In programma anche match di Serie B e di vari campionati esteri.

Nel match Lecce-Cagliari, i due allenatori, Di Francesco e Pisacane, hanno già comunicato le loro scelte. I pugliesi dovranno fare a meno di Siebert in difesa, mentre il Cagliari si schiererà con un attacco potenziato da due centravanti.

Durante il primo tempo, il Lecce è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un colpo di testa di Tiago Gabriel. Il Cagliari, però, ha saputo reagire e ha pareggiato con un gol di Belotti, assistito da Palestra. La squadra di Pisacane è addirittura riuscita a ribaltare il punteggio con un rigore trasformato sempre da Belotti.

Risultati interessanti hanno caratterizzato anche la Serie B, dove il Palermo ha battuto il Bari 2-0, diventando leader della classifica con 10 punti in quattro partite. Nella parte alta della classifica di Serie A, Napoli e Juventus si preparano a tentare la fuga, mentre a Roma si avvicina il derby.

Esclusi i risultati delle squadre di Serie A, anche in campionati esteri ci sono stati match significativi: il Lione ha vinto contro l’Angers, mentre Betis e Stoccarda sono usciti vittoriosi dai loro incontri.

Il fine settimana si preannuncia ricco di emozioni per gli appassionati di calcio, con diversi incontri di rilievo in arrivo.