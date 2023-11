Serie A, le ultime: Zaccagni, Pellegrini e Osimhen

Sta per partire la 12.a giornata. Tutte le notizie

Lazio, Zaccagni non si allena: le ultime

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri a due giorni dal match in programma contro la Roma.

Se Luis Alberto sembra sulla via del recupero totale, chi rischia di restare fuori dal derby è Mattia Zaccagni. L’appuntamento contro la Roma è previsto per domenica alle ore 18:00, ma ad oggi Zaccagni è fermo ai box.

L’ex Verona non si è ancora allenato ed ha alzato bandiera bianca anche per la seduta di allenamento di oggi. Il suo forfait, qualora non arrivassero netti e repentini miglioramenti, sembra quasi scontato.

Roma, Pellegrini in gruppo

Spunta il sole all’orizzonte in casa Roma. José Mourinho, finalmente, ritrova capitan Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, capitano della squadra, può tornare a disposizione per il sentitissimo derby contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Più specificamente, ha svolto il lavoro con i compagni che non hanno giocato ieri contro lo Slavia Praga in Europa League.

Al momento, almeno in attesa del provino decisivo di domani, è da escludere una sua partenza dal primo minuto. Più ipotizzabile, invece, che possa tornare utile a Mourinho a gara in corso.

Napoli, differenziato per Osimhen

Allenamento mattutino per il Napoli che prepara il match in programma alle 12.30 contro l’Empoli. Gli azzurri si sono ritrovati anche questa mattina per scaldare i motori, Osimhen compreso.

Di seguito il consueto report ufficiale:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione a secco.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla ed esercitazioni di finalizzazione.

Chiusura sul campo 2 con lavoro tattico e partitina a campo ridotto.

Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra”.

Le condizioni di Osimhen saranno da valutare durante la sosta. Il calciatore potrebbe rientrare a disposizione per la sfida in programma contro il Real Madrid per la quinta giornata della Champions League.

I fantallenatori sperano, invece, di averlo a disposizione già il 25 novembre quando gli azzurri affronteranno l’Atalanta.

