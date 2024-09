Serie A, le ultime su Pellegrini e Scamacca

Il 24 settembre 2024, il calciatore Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi a Zingonia e sarà presente al Gewiss Stadium per la partita contro il Como. Scamacca, ex attaccante del West Ham, aveva subito un infortunio quest’estate durante un’amichevole. Sebbene continui il suo recupero, i tempi di rientro per il calciatore rimangono lunghi, previsto tra febbraio e marzo.

Nel frattempo, la Roma si prepara per il match contro l’Athletic Club, in programma giovedì sera, dopo la prima vittoria in campionato contro il Torino. Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, è in fase di valutazione a causa di un infortunio subito nel match con l’Udinese, limitandosi a un allenamento individuale. Enzo Le Fée sta parzialmente rientrando negli allenamenti di gruppo, mentre Nicola Zalewski è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Il Bologna, dopo la vittoria contro il Monza, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di campionato sabato sera contro l’Atalanta. Diversi giocatori, tra cui Nicolò Casale, Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, si stanno allenando in modo differenziato e non saranno disponibili per la trasferta a Bergamo. Oussama El Azzouzi sta seguendo terapie e anch’esso è fuori per il prossimo match.

Nel Verona, la squadra ha iniziato la preparazione per la gara contro il Como. Alcuni giocatori, come Duda, Suslov e Serdar, stanno seguendo un allenamento differenziato, mentre Harroui continua il suo recupero. L’allenatore spera di avere a disposizione Suslov e Duda per la partita al Sinigaglia, dopo che entrambi hanno saltato i match con Lazio e Torino. Serdar e Harroui, invece, sicuramente non saranno disponibili, con Serdar previsto per il rientro dopo la pausa delle nazionali, mentre Harroui potrebbe richiedere più tempo.

Questi aggiornamenti sullo stato dei giocatori evidenziano le sfide per le varie squadre nel corso di questa stagione, in particolare sulla gestione degli infortuni e il recupero dei calciatori fondamentali per il proseguimento delle competizioni.