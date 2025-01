Serie A, le ultime su Morata, Zaccagni, Kolasinac e Mota

Nella 21ª giornata di campionato, sono sette i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo, che non potranno partecipare al prossimo turno. L’elenco include Tchaouna (Lazio), Walukiewicz (Torino), Linetty (Torino), Zampano (Venezia), Pedro Pereira (Monza), Kolasinac (Atalanta) e Morata (Milan).

Per quanto riguarda la Lazio, ci sono buone notizie sul possibile recupero di Mattia Zaccagni, che sta affrontando un lieve affaticamento muscolare. Oggi, Zaccagni è stato costretto a riposare, ma l’ottimismo regna a Formello. Se Zaccagni non dovesse riuscire a scendere in campo, l’allenatore Baroni ha già provato Tavares in posizione avanzata sulla sinistra come possibile alternativa.

In casa Genoa, è ufficiale l’arrivo di Sebastian Otoa, che si unisce alla squadra proveniente dai danesi dell’Aalborg. Il difensore, già annunciato da diverse ore, potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma di domani.

Il Monza, invece, si trova in una situazione difficile con l’infermeria piena. A Bologna mancheranno Birindelli, Mota e Caldirola, insieme ai lungodegenti Gagliardini e Pessina. L’allenatore Bocchetti spera di recuperare in extremis Marì, che ha accusato problemi muscolari agli adduttori durante la partita di lunedì contro la Fiorentina.

Queste poche righe delineano la situazione attuale delle squadre in vista del prossimo turno di campionato, evidenziando le assenze forzate per squalifica e infortunio e le strategie adottate dagli allenatori per affrontare le difficoltà. I club continuano a prepararsi per le sfide che li attendono, cercando di ottimizzare le risorse disponibili e di rimanere competitivi nonostante le avversità.