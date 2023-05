Serie A, le ultime su Ibra, Bastoni, Cataldi e Alvarez

Spezia, OK Bastoni e Maldini

Arrivano buone notizie in casa degli aquilotti. Mister Semplici oggi in allenamento ha ritrovato in gruppo Bastoni e Maldini e convocabili dunque per sabato contro il Toro nella 37a giornata. Solo lavoro personalizzato invece per Sala e differenziato per Caldara, Beck, Holm e Moutinho.

Milan, Ibra ci prova

Zlatan Ibrahimovic vuole congedarsi dal Milan salutando i tifosi rossoneri in campo, regalandosi qualche minuto contro il Verona nell’ultima di campionato. Questo il piano a cui lavora l’attaccante svedese, in lenta ripresa da una lesione al gemello mediale. La percezione dello svedese è che possano essere gli ultimi minuti in maglia rossonera e salutare a San Siro avrebbe un valore simbolico. Il rinnovo resta un miraggio, anche se il club ha rinviato ogni discorso relativo a fine stagione.

Lazio, cautela con Cataldi e Marcos Antonio

Nella seduta di allenamento di oggi hanno lavorato regolarmente in gruppo Marusic e Vecino. Ai box restano soltanto i centrocampisti Cataldi e Marcos Antonio. Con almeno il quarto posto in classifica assicurato, non c’è la volontà di affrettare i tempi di rientro.

Sassuolo, operato Alvarez

Intervento perfettamente riuscito per Agustin Alvarez, attaccante uruguaiano del Sassuolo finito sotto i ferri a causa della rottura del legamento crociato anteriore rimediata la scorsa settimana. Stagione chiaramente finita per l’ex Penarol che punta a farsi trovare pronto per l’inizio del prossimo campionato (ha altri quattro anni di contratto col Sassuolo).

Fantacalcio.it per Adnkronos