Serie A, le ultime su Chiesa e Luis Alberto

Lazio, Luis Alberto in gruppo

Buone notizie per Sarri ed i fantallenatori. Luis Alberto ha svolto l’intera seduta di allenamento odierno con il gruppo squadra. Il centrocampista della Lazio, dopo la lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra rimediata contro l’Empoli, rischiava un lungo stop.

Lo spagnolo, dopo aver ricevuto il via libera da parte dello staff medico, si è riunito finalmente ai compagni, prendendo parte addirittura alla partitella finale.

Dopo la fine della seduta Luis Alberto si è trattenuto per svolgere lavoro atletico a parte. Ulteriori valutazioni verranno effettuate tra oggi pomeriggio e domani, ma la sensazione è che oramai sia recuperato.

Juve, le ultime su Chiesa e Rabiot

In vista della gara in Coppa Italia contro il Frosinone in programma giovedì, la Juventus è tornata al lavoro. La giornata giusta per fare il punto pure sul fronte infortunati.



Rabiot ha rimediato un sovraccarico al flessore della coscia destra. Il centrocampista francese resterà a riposo contro il Frosinone nella gara di Coppa Italia prevista per giovedì sera.

Buone notizie, invece, per Federico Chiesa: il suo ginocchio è oramai sgonfio, anche se oggi ha continuato a lavorare a parte, lontano dal gruppo squadra. Toccherà a Massimiliano Allegri valutarlo nei prossimi giorni per capire se sarà in grado di prendere parte alla sfida contro i ciociari.

Discorso analogo per

Cambiaso

, fermato dall’influenza che l’ha colpito negli ultimi giorni. Il laterale ha lavorato dentro e non fuori con la squadra, ma resta in dubbio per giovedì.

Rientra a disposizione di Max Allegri, invece, Alex Sandro

: oggi si è allenato con l’intero gruppo squadra. Per giovedì è a disposizione.

Proseguono con la tabella di marcia personalizzata, Kean e De Sciglio

: per loro ancora lavoro a parte, al fine di trovare il rientro il prima possibile.

Bologna, parla Thiago Motta

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani sera contro la Fiorentina, valido per i quarti di finale della Tim Cup.

Il tecnico ha fatto il punto sugli infortunati: “Karlsson non è disponibile per la partita di domani, sta recuperando. Idem lui come Soumaoro, sta recuperando e spero il più presto possibile averlo con noi. Portiere?Vedremo domani. Tutti stanno bene tra coloro che sono disponibili, tutti stanno molto bene, sia chi inizierà che chi entrerà poi. Vediamo domani tra Skorupski e Ravaglia. Zirkzee probabilmente sarà del gruppo domani, vale lo stesso discorso per tutti”.

Fantacalcio.it per Adnkronos