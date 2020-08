calendario

Ancora pochi giorni di attesa e i tifosi di calcio del Belpaese potranno già immergersi nella prossima stagione. Mercoledì 2 settembre, alle ore 12, verrà infatti svelato il calendario del massimo campionato 2020/2021, al via il 19 settembre, come annuncia la Lega Serie A in una nota. Gli accoppiamenti delle singole giornate di campionato verranno presentati in diretta, in via esclusiva, sugli account social, sul canale YouTube e sul sito web della Lega Serie A, dove poi al termine dell’evento sarà possibile consultare ilcompleto delle 38 giornate della Serie A (così come sull’App ufficiale).