Gravina: “Protocollo attuale non più applicabile”

– La soddisfazione per essere riusciti ad assegnare il titolo 2019-2020 e ormai per aver portato a termine la stagione (mancano due turni in serie A, che chiuderà i battenti il 2 agosto) lascia subito spazio ai timori per il prossimo campionato. Il presidente della Federcalcio, Gabrielenel commentare la conquista dello scudetto da parte della Juve non può non soffermarsi sulle difficoltà dettate dall’emergenza Covid. “In un momento così difficile e complicato arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario per il campionato e per chi lo ha vinto – sottolinea il numero uno della Figc ai microfoni di ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento – Siamo stati costretti a inseguire ad ogni costo la possibilità di completare il percorso della Serie A. Però la mia mente e il mio cuore è già al di là di questo campionato: sono molto, molto preoccupato per la stagione 2020-21, tra non molto si dovranno iniziare raduni e preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza anche delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato di emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato”.

Il n.1 del calcio italiano spiega le sue ragioni. “La mia preoccupazione è nell’applicazione di un protocollo attuale che ritengo ormai inapplicabile perché particolarmente impegnativo per società e atleti. La mia mente corre alla base del calcio, al mondo dilettantistico: non sappiamo quando far partire le competizioni del mondo amatoriale e dilettantistico. Questo protocollo ha dovuto tener conto della curva epidemiologica e credo che si debba comunque continuare a tenerne conto. Ma dobbiamo essere realisti, in una situazione di emergenza lo abbiamo applicato anche grazie alla grande disponibilità delle società professionistiche per un brevissimo periodo di tempo ma immaginare di continuare ad applicare questo protocollo che comporta ogni 4 giorni un tampone fino alla fine della prossima stagione lo ritengo inapplicabile. È una vera violenza fisica applicarlo continuamente e costantemente ad atleti, staff tecnico e a chi fa parte del gruppo squadra”.

“Aspettiamo indicazioni dal Cts”

Da qui l’auspicio per i mesi a venire. “Le soluzioni non possono esser diverse da quelle normalmente previste per chiunque vuol vivere le condizioni ideali di una società civile come la nostra: una volta ipotizzata l’idea di una negativizzazione di tutto il gruppo credo si possa cominciare ad allentare la possibilità di questi tamponi e del farli continuamente. Aspettiamo dal Cts notizie in merito, sappiamo che tra non molto cominceremo a lavorare su un protocollo per il ritiro e la preparazione, e poi dovremo capire il nuovo protocollo da applicare durante la stagione non dimenticando che il nostro mondo, soprattutto quello dilettantistico, troverà delle difficoltà incredibili che vanno comunque valutate attentamente. Dobbiamo fin da subito porci questo problema”.

“Sarri ha vinto superando la diffidenza”

Nel suo intervento radiofonico il presidente federale ha elogiato Maurizio Sarri per il titolo vinto dalla Juve (“Ha raggiunto un risultato importantissimo quando è stato messo in discussione, vincendo ogni forma di diffidenza. Per lui è anche un successo personale”) e definito l’idea Messi per l’Inter “un altro momento di grande crescita del nostro calcio, che in questi ultimi tempi ha ritrovato centralità nel mondo sportivo”.