Mercoledì il calendario

Il campionato di Serie A 2020/2021 partirà il prossimo 19 settembre. Lo ha deciso il Consiglio Federale della Figc, riunito oggi a Roma, confermando la richiesta della Lega di Serie A.

Nessun rinvio dunque, nonostante i nuovi casi di coronavirus che avevano messo in dubbio la regolare partenza prevista, appunto, per il sabato 19 settembre. Da vedere poi se la Lega accetterà la richiesta dell’Inter, che vorrebbe giocare il match inaugurale con qualche giorno di ritardo visto che i nerazzurri di Conte hanno terminato più tardi la stagione a causa del cammino in Europa League. Mercoledì 2 alle 12 verrà ufficializzato il calendario, mentre il calciomercato, al via da domani, terminerà il 5 ottobre.