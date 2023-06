Serie A, diritti tv: offerte solo da Sky, Dazn e Mediaset

Sono tre le proposte per i diritti Tv arrivate sul tavolo della Lega Serie A a partire dal 2024. Sono quelle di Sky, Dazn, che detengono i diritti per il triennio 2021-24, e Mediaset interessata alla possibilità di ottenere una gara da trasmettere in chiaro. Niente offerte da Rai e Amazon. Ora dopo l’apertura delle buste inizierà una nuova fase, delle trattative private con i singoli broadcaster visto che le offerte sono inferiori al minimo di 1,15 miliardi di euro a stagione indicata nel bando.