Serie A: contratti fino a 8 anni, una svolta storica!

Una novità storica sta per arrivare nel calcio italiano e nella Serie A riguardo all’inquadramento professionale degli atleti. Secondo il Corriere dello Sport, dopo una recente riforma approvata dal Consiglio dei Ministri, le società professionistiche potranno vincolare i giocatori per un periodo massimo di otto anni, rispetto ai cinque previsti finora. Questa modifica rappresenta una significativa evoluzione nei contratti tra club e atleti.

Le motivazioni dietro questa riforma sono forti e si ispirano a modelli già in uso in altre leghe, come la Premier League. L’allungamento dei contratti consentirà ai club italiani di gestire i costi in modo più sostenibile, trattando i contratti come investimenti a lungo termine. Si prevede che questa misura contribuirà anche a rafforzare i legami tra giocatori e squadre, aumentando la fedeltà e il senso di appartenenza.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva anticipato questa necessità, affermando che era fondamentale limitare l’influenza delle procure e che i contratti dovessero essere estesi a otto anni. Ha inoltre annunciato che il Ministro dello Sport stava preparando un Decreto per rendere effettiva questa modifica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.tuttomercatoweb.com