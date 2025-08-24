Serie A: Conte prevede una lotta per il titolo entusiasmante

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, prevede una stagione di Serie A molto competitiva, con “sette o otto squadre” in lotta per il titolo. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la vittoria della sua squadra nella partita di apertura contro il Sassuolo.

Con l’avvio ufficiale del campionato di Serie A, il Napoli, campione in carica, affronta il Sassuolo, mentre altre squadre come Roma e AC Milan iniziano le loro stagioni. L’Inter, invece, dovrà attendere fino a lunedì per scendere in campo, con la sfida contro il Torino che culmina il weekend di partite.

Per i nerazzurri, l’obiettivo sarà riscattare il deludente finale della scorsa stagione, mentre il Napoli sente la pressione di difendere il titolo in modo più efficace rispetto alla disastrosa campagna precedente. Anche Juventus, Atalanta e Milan sperano di migliorare rispetto alla stagione scorsa.

Conte ha dichiarato che sarà una stagione impegnativa e affascinante, sottolineando che molte squadre sono forti e ben attrezzate. Ha inoltre ricordato che la scorsa stagione il Napoli non ha partecipato a coppe, ma ora la società sta cercando di rinforzarsi con nuovi giocatori, anche se il processo non è semplice.