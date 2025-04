Serie A con cinque squadre in Champions League? La sentenza

La Liga, seconda nel ranking UEFA, otterrà un posto extra per la Champions League della prossima stagione. La Serie A, invece, non avrà cinque squadre in competizione, a causa dell’eliminazione della Lazio dall’Europa League. I biancocelesti sono stati sconfitti dal Bodo Glimt nei quarti di finale, il che ha compromesso le possibilità della Serie A di superare la Spagna nel ranking.

L’Inghilterra, in prima posizione nel ranking, avrà anch’essa un posto extra. Nel frattempo, l’Europa ha visto l’Inter raggiungere le semifinali della Champions League, dove affronterà il Barcellona, e la Fiorentina avanzare nella Conference League. La Spagna, nonostante l’eliminazione del Real Madrid, può contare sull’Athletic Bilbao in Europa League e il Betis Siviglia, che incontrerà i viola di Palladino in Conference League.

Attualmente, la Liga ha accumulato un punteggio complessivo di 23,250, mentre la Serie A si attesta a 21,187. Questa differenza di punti è incolmabile, anche se l’Inter e la Fiorentina dovessero vincere i rispettivi tornei. La situazione rafforza il predominio della Liga nel panorama calcistico europeo e evidenzia le difficoltà della Serie A nel competere ai massimi livelli a livello continentale.