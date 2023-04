Serie A, come stanno Osimhen, Diaz, Vicario, Arnautovic e Agudelo

Milan, le condizioni di Diaz e Messias

Mister Stefano Pioli ha recuperato Junior Messias, che si è allenato in gruppo per tutta la durata della sessione stamattina. Lavoro differenziato invece per Brahim Diaz dopo il fastidio accusato agli adduttori, anche se le sue condizioni non preoccupano; in ogni caso, potrebbe esserci una chance per De Ketelaere venerdì nel match contro l’Empoli. Ancora lavoro a parte per Kalulu e Ibrahimovic.

Napoli, Osimhen fuori a Lecce

La squadra partenopea dovrà affrontare venerdì il Lecce senza Victor Osimhen; nuovo forfait dell’attaccante alle prese con le terapie e il lavoro in palestra anche oggi per risolvere un guaio muscolare. E’ sulla via del ritorno in gruppo, invece, Mathias Olivera; infatti il terzino sta risolvendo una lombalgia, oggi ha svolto lavoro individuale in campo.

Empoli, Vicario migliora

Venerdì in programma per i toscani la sfida di campionato contro il Milan e toccherà ancora a Perisan difendere la porta dell’Empoli. Migliorano infatti le condizioni di Vicario e va attenuandosi il dolore al costato, ma l’estremo difensore potrebbe tornare in campo dalla sfida contro la Cremonese nella 30esima giornata.

Bologna: Skorupski OK, Arnautovic OUT

Nei felsinei la nota lieta è il rientro di Skorupski, che già si allena da ieri con i compagni dopo aver superato lo stato febbrile dei giorni scorsi. Arnautovic e Cambiaso invece vanno verso un nuovo forfait in campionato, entrambi proseguono il lavoro in palestra in recupero dai rispettivi infortuni.

Spezia: problema fisico per Agudelo

Kevin Agudelo a rischio forfait nel match di sabato contro la Fiorentina a causa di un risentimento tendineo. Uno stop non particolarmente grave, resterà fermo ai box per qualche giorno ma difficilmente sarà a disposizione di mister Semplici sabato al Franchi di Firenze.