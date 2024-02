Serie A: cinque squalificati nella 26esima giornata

Si è conclusa ieri la 25esima giornata di Serie A, per i fantallenatori è già tempo di pensare alle sfide in programma da venerdì nel prossimo turno di campionato.

Sono cinque i calciatori che salteranno la 26esima giornata di campionato causa squalifica: il Napoli dovrà rinunciare a capitan Di Lorenzo, l’Empoli orfana di Gyasi e il Milan non avrà a disposizione Jovic dopo l’espulsione diretta rimediata a Monza; non solo, emergenza nelle fila del Lecce che dovrà ovviare domenica contro l’Inter al Via del Mare alle assenze di Dorgu e Pongracic in difesa.

Fantacalcio.it per Adnkronos