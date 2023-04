Serie A, Calhanoglu, Immobile, Dessers, Maldini e…

Inter, OK Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è pronto. Il centrocampista turco ha smaltito la distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra rimediata a fine marzo e tornerà a disposizione sabato a San Siro in campionato contro il Monza. Mister Inzaghi gli concederà minutaggio per migliorare la condizione in vista del match di mercoledì contro il Benfica in Champions League.

Lazio, Immobile titolare?

La Lazio di Maurizio Sarri oggi al lavoro al centro sportivo di Formello per preparare la sfida contro lo Spezia, in calendario domani sera allo stadio Alberto Picco. Ciro Immobile scalpita per giocare e per tornare al gol, che gli manca dal 12 febbraio a Salerno. Mister Sarri lo schiererà dal primo minuto, ma nel secondo sarà staffetta con Pedro.

Cremonese, Ballardini in conferenza stampa

“Negli ultimi giorni sono rientrati Dessers, Okereke e Benassi. Ciofani continua il suo percorso, avrà due settimane in cui dovrà stare tranquillo. Anche Ferrari e Quagliata hanno fatto una settimana un po’ a singhiozzo. Chiriches è infortunato e Bianchetti è squalificato”, così il tecnico alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli.

Spezia, Semplici in conferenza stampa

“Non voglio soffermarmi troppo sulle assenze, ma preferisco pensare ai calciatori che ho a disposizione. Anche se questa settimana non è al top della condizione, Maldini è sempre più dentro il gioco di questa squadra e sta crescendo sempre più. Cipot è un calciatore di grande qualità, pian piano potrà dare sempre un maggiore apporto”, così il tecnico dello Spezia alla vigilia della sfida contro la Lazio.

