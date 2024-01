Serie A: Buchanan, Olivera, Okafor, Ndoye e…

Inter, prima chiamata per Buchanan

Tajon Buchanan è pronto a fare il suo esordio in Serie A con la maglia dell’Inter. Risolte a inizio settimana le ultime pratiche burocratiche in Belgio, Buchanan oggi si è allenato regolarmente e mister Simone Inzaghi lo convocherà nella sfida a Monza di sabato.

Milan, riecco Okafor

Smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan questa mattina è tornato a lavorare a Milanello per prepararsi al match di domenica sera in campionato contro la Roma. Chi ha giocato ieri sera con l’Atalanta ha svolto lavoro di scarico, allenamento personalizzato invece per gli altri. Domani poi si registrerà anche il rientro in gruppo di Noah Okafor, recuperato dall’infortunio dopo aver saltato 5 gare tra campionato e Coppa.

Napoli: ritiro interrotto, la situazione

Allenamento mattutino per la squadra azzurra nel centro sportivo di Castel Volturno, sabato c’è il derby con la Salernitana. Allenamento personalizzato in campo per Olivera, l’obiettivo è di recuperarlo per la Supercoppa italiana. Intanto, dopo l’allenamento di questa mattina, è stato interrotto il ritiro: i calciatori del Napoli sono infatti tornati a casa in taxi e si ritroveranno poi in serata in albergo a Pozzuoli.

Bologna, chi al posto di Zirkzee?

Oggi a Casteldebole i rossoblu hanno svolto una seduta atletica e tecnica, con partitella finale a campo ridotto. Ancora seduta di lavoro differenziata per Karlsson, terapie per Ndoye. A Cagliari domenica in campionato non ci sarà lo squalificato Zirkzee, occasione dall’inizio per Van Hooijdonk come prima punta sostenuto da Ferguson oltre che dagli esterni Orsolini e Saelemaekers.

Fantacalcio.it per Adnkronos